İHA

Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK, 28 Mart Cuma günü saat 20.30'da sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Son 6 maçta kalesini gole kapatan Bodrum FK, sarı-lacivertliler karşısında da savunmadaki disiplinini koruyarak puan almak istiyor.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Morais yönetiminde hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlılarda morallerin yüksek olduğu görüldü.

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"İNŞALLAH BÖYLE DEVAM EDER"

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, antrenmanı ziyaret ederek futbolculara moral verdi. Takımın son haftalarda başarılı bir grafik çizdiğini belirten Polat, şu sözleri sarf etti:

Takımımız son 6-7 maçtır güzel bir seri yakaladı ve gayet başarılı şekilde gidiyor. Motivasyonu gayet iyi, umarım bu seri aynı şekilde devam eder. Taraftarımızın desteğini her maçta alıyoruz ve onlar da bize çok güveniyorlar. Fenerbahçe maçı inşallah en iyi şekilde geçer ve bu maçta da puan alırız. Biz çok mutluyuz ve umutluyuz. Tahminime göre biz sezonu orta sıralarda bitiririz. Kırılganlık kalktı ve seri yakalamaya başladık, inşallah böyle devam eder.

"BİZİM İÇİN HER MAÇ ÖNEMLİ"

Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais de, şu şekilde konuştu:

Bizim için her maç önemli, hazırlıklarımızı aynı ciddiyetle sürdürüyoruz. Ligdeki hedefimiz doğrultusunda gelişimimizi sürdürmek istiyoruz. Fenerbahçe, kalitesi yüksek ve şampiyonluk hedefleyen bir takım. Biz kendi oyunumuza odaklanacağız.

"KARARIMI MAÇ YAKLAŞTIKÇA VERECEĞİM"

Diogo Sousa'nın cezalı olmasından dolayı kalede kimi görevlendireceği konusunda net bir karar vermediğini de belirten Morais, şu ifadeleri kullandı:

Şu an oynayabilecek tüm kalecilerimiz bu seviyede oynamak için yeterli kaliteye sahip. Kararımı maç yaklaştıkça vereceğim.

"JOSE MOURINHO İLE ÇOK YAKIN BİR İLİŞKİM VAR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Morinho ile uzun yıllar birlikte çalıştığını hatırlatan 59 yaşındaki çalıştırıcı, şunları dedi:

Jose Mourinho ile çok yakın bir ilişkim var. Uzun yıllar birlikte çalıştık. O, hayatımı ve profesyonel kariyerimi değiştiren figürlerden biriydi. Bana verdiği şansla buradayım ve onunla karşılaşmak her zaman beni mutlu ediyor. Ona karşı oynamak gurur verici.

"SKORLARDAN ZİYADE İYİ BİR TAKIM OLMAYI ÖNEMSİYORUZ"

Portekizli teknik adam, yenilmezlik serisiyle ilgili olarak ise, şu şekilde konuştu: