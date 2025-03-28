Jose Mourinho, Allan Saint Maximin'e göndermede bulundu

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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Fulham Teknik Direktörü Marco Silva'yı 500'üncü maçından dolayı tebrik etti.

Portekizli çalıştırıcı, Bodrum FK maçı için deplasmana götürdüğü Saint-Maximin'e gönderme yaptığı yönünde yorumlandı.

"ASANSÖRLE ÇIKTIKLARI MERDİVENLERİ TIRMANDINIZ"

Portekizli teknik adamın 'asansör' kelimesini kullanması, İngiliz The Sun tarafından Saint-Maximin'e gönderme olarak algılandı.

Mourinho, Silva'ya tebrik mesajında, "Beş yüz mü? Güzel bir sayı, daha fazla gri saçla 600'e ulaşacak... 700'e... Tebrikler Marco, yetenek, çalışma, ciddiyet ve sağduyuya dayalı güzel bir kariyer için. Birçoklarının asansörle çıktığı merdivenleri tırmandınız. Algılardan değil sonuçlardan oluşan bir kariyer için tebrikler. Sizi takdir ediyor ve alkışlıyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan Fenerbahçe'nin sezon başından Al-Ahli'den kiralık olarak renklerine bağladığı Allan Saint-Maximin, Jose Mourinho ile ters düşmüştü.

Kadroya alınmamasına tepki gösteren Fransız futbolcu sosyal medya hesabından Jose Mourinho'ya göndermede bulunmuş, tecrübeli teknik direktörün fitlik eleştirisiyle ilgili olarak kendi antrenman verilerini ve mevcut kilosunu paylaşmıştı.

"BİR YALAN ASANSÖRE BİNDİĞİNDE..."

Mourinho Rangers ile oynanan Avrupa Ligi karşılaşmasında kanat oyuncusunu oynatmayınca Saint-Maximin Instagram'da, “Bir yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri kullanır. Daha uzun sürer ama sonunda varır.” paylaşımında bulunmuştu.

"ASANSÖR KULLANMASINA GEREK YOK, MERDİVENLERİ KULLANABİLİR"

Portekizli teknik adam da yanıt olarak, “Saint-Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Ben de bu konuda fena değilim. Bir futbolcu iyi çalıştığında, çok çalıştığında ve her gün antrenman yaptığında, formda olabilir ve merdivenleri tırmanabilir. Asansör kullanmasına gerek yoktur. Buna karşılık, bir oyuncu iyi antrenman yapmıyorsa, geç geliyorsa, fazla kiloluysa ve maça hazır değilse, o zaman asansörü kullanması gerekir - çünkü kısa süre içinde merdivenlerde yorulacaktır." ifadelerini kullanmıştı.