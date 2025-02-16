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Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 24’üncü haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 57 yaparken, Kasımpaşa 31 puanda kaldı.

Karşılaşmanın sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

"DEĞİŞİKLİK ZORUNLUYDU"

Mourinho, sözlerine şöyle başladı:

Çok mutluyum. Maçın zor olacağını biliyordum. Geçen perşembe günü yoğunluğu yüksek bir maç oynadık, bu yüzden 11'de değişiklik yapmak zorundaydık.

"BURAK YILMAZ BİZİ ŞAŞIRTTI"

Kasımpaşa'ya övgülerde bulunan Mourinho, şunları dedi:

Bugün rakibimiz iyiydi, hocaları iyiydi. Zor olacağını biliyordum. İlk golü attığımız periyotta daha iyi olan Kasımpaşa'ydı. Burak Yılmaz bizi şaşırttı. Beklemediğimiz bir sistemle oynadılar. İlk golden sonra oyunu domine ettiler. 2-1 olduktan sonra bir bölüm vardı, panik yapmadık, oyunu hükmetmeye devam ettik. 3'ü attık, atınca 4'ü aradık. Oynayan bütün oyuncular pozitif cevap veriyor. Dolayısıyla çok çok mutluyum.

"KALİTE ANLAMINDA İMKANIMIZ FAZLA"

İmkanlarının fazla olduğunu belirten Mourinho, şöyle konuştu:

Birçok farklı şekillerde tehlike yaratıyoruz. Hava toplarında iyiyiz. Savunma arkasına sarkabilecek hızlı oyuncularımız var. Kalite anlamında imkanımız çok fazla.

"BU DURUM BENİ ÜZÜYOR"

Bazı oyuncularını oynatamadığı için üzgün olduğunu söyleyen Portekizli teknik adam, şu ifadeleri kullandı: