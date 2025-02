Fenerbahçe, Süper Lig’in 24’üncü haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 57 yaparken, Kasımpaşa 31 puanda kaldı.

Karşılaşmanın sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

"DEĞİŞİKLİK ZORUNLUYDU"

Mourinho, sözlerine şöyle başladı:

"BURAK YILMAZ BİZİ ŞAŞIRTTI"

Kasımpaşa'ya övgülerde bulunan Mourinho, şunları dedi:

"KALİTE ANLAMINDA İMKANIMIZ FAZLA"

İmkanlarının fazla olduğunu belirten Mourinho, şöyle konuştu:

"BU DURUM BENİ ÜZÜYOR"

Bazı oyuncularını oynatamadığı için üzgün olduğunu söyleyen Portekizli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Bazı oyuncuları kulübede oturtmak beni üzüyor. İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Cenk Tosun... Edin Dzeko, Maximin kulübedeydi. Ön bölgede çok opsiyonumuz var. Yaşanan sakatlıklardan dolayı üzgünüm. Amrabat stoper olduğu için Mert'i değiştiremedim. Bazı oyuncular üst üste oynamak zorunda kalıyor. Tadic 90 dakika oynadı mesela. Oyuncularım her şeylerini veriyor. Birlik içinde çalışıyorlar. Böyle bir takımla çalışmak, her teknik direktör için zevktir.