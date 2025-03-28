Jose Mourinho: Garip bir penaltı vardı

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Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bodrum FK'yı 4-2 mağlup etti.

Bu mücadelede sarı-lacivertli ekibin gollerini 5. dakikada Milan Skriniar, 32. dakikada Oğuz Aydın, 36. dakikada Sebastian Szymanski ve 45. dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydetti.

Bodrum FK'nın golleri ise 31. dakikada George Puşcaş ile 85. dakikada Ferdy'den geldi.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİ BİR DÖNEM GEÇİRİYOR"

Portekizli teknik adam, şunları dedi:

Öncelikle Türk halkının bayramını kutluyorum. Tadic'i de 100. maç için tebrik ediyorum. Harika bir istatistiği var burada. Çok iyi bir dönem geçiriyor.

"GARİP BİR PENALTI VARDI"

Mourinho, maçla ilgili, şu şekilde konuştu:

Bugün kazandık, rahat kazandık, 45 dakikada kazandık. İkinci yarıda, ilk yarıdaki kadar iyi değildik, tempo düştü. 5 oyuncu değişikliği yaptık. Rahat bir maç oldu. Sakatlık olmadı. Maça iyi başlangıç yaptık, garip bir penaltı vardı ama sonrasında takım harika bir performans gösterdi. Takım ilk yarıda maçı öldürdü. Mutluyum.

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"HER MAÇ ÖNEMLİ BİZİM İÇİN"

Jose Mourinho, kupadaki Galatasaray ve ligdeki Trabzonspor maçlarıyla ilgili, şu sözleri sarf etti: