Jose Mourinho: Göreceksiniz, Galatasaray puan kaybedecek

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Süper Lig'de 25. haftada oynanan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması beklentilerin altında geçmişti.

İsabetli şutun bile bir elin parmağını geçmeyecek kadar atıldığı maç 0-0 berabere bitti.

Maç sonrasında Okan Buruk, yönetimle bir araya gelirken, "Önemli bir puan aldık. Fenerbahçe ile aramızdaki fark 3 maça çıktı." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY PUAN KAYBEDECEK"

Jose Mourinho ise, "Kazanmak istedik ama olmadı. Göreceksiniz Galatasaray puanlar kaybedecek. Fikstürleri zor ve oyunları düşüşte. Adil yönetimde her şey mümkün." dedi.

Bu sözler üzerine hem Galatasaray camiası hem de Fenerbahçe camiası beklentiye girdi.

IRKÇILIK SUÇLAMASI

Portekizli teknik adam, Galatasaray ile oynadıkları derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuşla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında 'Ahlak timsali' rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz." ifadeleri kullanılmıştı.