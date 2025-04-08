Jose Mourinho ile barışan Allan Saint-Maximin'den muhteşem dönüş

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Fenerbahçe'nin sezon başında 8 milyon euro kiralık bedeli ödeyerek Ah Ahli'den kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, sezon genelinde beklentiler uzak bir performans sergiledi.

Trabzonspor maçında mücadeleye 11'de başlayan ve etkili performans gösteren oyuncu, adet küllerinden doğdu.

Teknik direktör Jose Mourinho, sezonun ilk yarısında Fransız yıldızdan oldukça faydalanırken kendisini 11'den düşürmeye başladı.

MOURİNHO'YLA TARTIŞMIŞTI: ÖZÜR DİLEYİP FORMASINA KAVUŞTU

Üçlü sistemde Maximin'in yerinin olmadığı düşünen Portekizli çalıştırıcı, kanat oyuncusunun yeteri kadar idman yapmadığını ve bundan dolayı oynamadığını söyledi.

İkili arasındaki tartışmanın medyaya yansımasının ardından milli arada Mourinho'dan özür dileyen Maximin, tekrar formasına kavuştu.

ETKİLİ OYUNUNU BİR DE ASİSTLE TAÇLANDIRDI

Fransız yıldız, oyuna ilk 11'de başladığı Trabzonspor maçında oldukça etkili bir performans sergiledi ve Talisca'nın attığı ikinci golde asisti yapan isim oldu.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 maça çıkan oyuncu, 3 gol 5 asistlik performansla mücadele etti.