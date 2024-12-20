Jose Mourinho: Maçın kalitesi çok kötüydü

Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 17’nci haftasında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan maçta Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

"MAÇIN KALİTESİ ÇOK KÖTÜYDÜ"

Portekizli teknik adam, sözlerine şöyle başladı:

Felaket bir maçtı. Maç ne kadar oynandı, maç içinde ne kadar çok oyun durdu, oyuncular ne kadar çok yerdeydi? Çok defa. Maçın kalitesi çok kötüydü. Teknik hata çoktu. Benim için zayıf ve düşük kalitede bir maçtı. Maçın düşük kalitede olmasından değil takımımdan sorumluyum. Takımım kötü performans sergiledi. Topu tutmak, çevirmek zordu. Oyun kurmada hata yaptık. İkinci yarıda daha iyiydik. Net demesem de pozisyonlara girdik. Top kayıplarıyla rakibe kontratak şansı yakaladı. Benim adıma zayıf bir maçtı, takımım adına kötü bir performanstı.

"TÜRKİYE'DE BAZI ŞEYLER ZOR"

Takımın izin yapacağını belirten Mourinho, şöyle konuştu:

Şimdi birkaç günlük izin olacak. Benim için mutlu bir izin dönemi olmayacak. Oyuncular için nasıl olacağı da kendi mentalitelerine bağlı. İzin olmamasını tercih ederdim ama çok önceden söz vermiştik. Bu iki haftalık aranın ikinci periyodunda çok sıkı çalışacağız. Ben oyuncularımdan pragmatik olmasını bekliyorum. Matematik kaçıncı olduğunuzu belirler. Matematiksel olarak savaşmak zorundayız. Herkes daha fazlasını hak ediyor. Oyuncular daha fazlasını vermeli. Türkiye'de bazı şeyler zor. Uzun kariyerimde bazı şeyleri ilk kez burada görüyorum. Devre arası soyunma odası koridorunda olanlar gibi. Zor.

"KULÜBÜMÜZ OYUNCULARA EN İYİ KOŞULLARI VERİYOR"

Kulübün oyunculara en iyi koşulu verdiğini ifade eden Jose Mourinho, şu sözleri sarf etti: