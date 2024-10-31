Jose Mourinho, Samet Akaydin'in biletini kesti

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Fenerbahçe'de Samet Akaydin, devre arasında yolcu.

Sabah'ın haberine göre, Jose Mourinho'nun savunma hattında tercih etmediği isimlerden biri olan Samet Akaydin'la ocak ayında yolların ayrılması bekleniyor.

14 DAKİKA SÜRE ALDI

Bu sezon sadece Samsunspor maçında 14 dakika süre alabilen 30 yaşındaki savunmacıya Süper Lig ekiplerinin yanı sıra yurt dışından bazı takımların da ilgisinin bulunduğu öğrenildi.

Samet Akaydin, geçen sezonun ikinci yarısını da kiralık olarak Yunan ekibi Panathinaikos'ta geçirmişti.