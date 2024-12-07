Jose Mourinho'dan Beşiktaş mağlubiyetine dair açıklama: Hak eden bizdik

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İstanbul derbilerinden üzgün ayrıldı.

Sezonun ilk derbisinde Galatasaray'a şok bir skorla evinde 3-1 yenilen Fenerbahçe, bu kez de 5 maçtır kazanamayan Beşiktaş'a 1-0'lık skorla kaybetti.

İSTANBUL DERBİLERİNDEN PUANSIZ AYRILDI

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki İstanbul derbilerini puansız kapatmış oldu.

"HAKEMİN PERFORMANSI HOŞUMA GİTTİ"

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bizler için belirleyici oldu. Çok güzel bir maç oldu. Oyunun her anında harika kalite yoktu ama güzel maçtı. İyi bir hakem yönetimi var. Maçın kontrolünü arka arkaya sarı kartlar vermeden sağladı. Hakemin performansı hoşuma gitti. Takımım mükemmel değildi ama daha iyi taraftı.

"OYUNCULARIMI ELEŞTİREMEM"

Onların girdiği 1 iyi pozisyon vardı, yarım pozisyondan golü buldular. 1 tane Dzeko'nun pozisyonu vardı, çizgiden çıkardıkları vardı, direkten dönenler var. Golü önce bulsaydık farklı olurdu. Maç bizim elimizdeydi. En azından beraberliği hak etmiştik. Kontratakta harika oyuncuları vardı. Tehlikeler yarattılar. Oyuncularımı eleştiremem. Maçı kazanabilmek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Beşiktaş'ı ve hakemi tebrik ediyorum.

"HAK ETMİŞTİK"