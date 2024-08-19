Jose Mourinho'dan dikkat çeken istatistik: Kötü başladığı sezonlarda... Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparak Adana Demirspor'u yendi ancak ikinci haftada Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte eleştiriler Mourinho'ya yönelse de Portekizli teknik adamın geçmişte de benzer durumları başarıyla atlattığı biliniyor.

Haber Merkezi

Fenerbahçe, Jose Mourinho önderliğinde Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetiyle başlasa da ikinci hafta maçında Göztepe karşısında son dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Maçın son anlarında gelen bu gol, Mourinho'ya yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu. Ancak Mourinho'nun geçmişi, benzer senaryolarda bile sezon sonunda başarıya ulaştığı örneklerle dolu.

BENZER SENARYOLAR: MOURINHO’NUN TARİHİ

Mourinho, 2002-03 sezonunda Porto'nun başında, ilk iki haftada yaşadığı puan kayıplarına rağmen sezon sonunda takımını şampiyon yapmayı başardı.

Bir sonraki sezon olan 2003-04'te yine benzer bir başlangıç yaptı ama yine şampiyonluk ipini göğüsledi.

2009-10 sezonunda Inter’in başına geçen Mourinho, sezona kayıplarla başlasa da sezon sonunda takımını şampiyon yaptı.

Hatta Inter'in başındaki ikinci sezonunda da aynı senaryo yaşandı ve Mourinho yine şampiyonluğu elde etti.

Bu örnekler, Mourinho'nun sezon başında yaşadığı zorlukları nasıl avantaja çevirebildiğini gösterirkena aynı başarıyı Fenerbahçe'de gösterebilecek mi? İşte asıl soru bu...