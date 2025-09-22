Jose Mourinho: Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar kalmak istiyordum

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ'a mağlup oldukların maçın ardından Teknik Direktör Bruno Lage ile yollarını ayırmıştı.

Portekiz ekibi, kısa bir süre önce Fenerbahçe'den gönderilen Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurmuştu.

62 yaşındaki çalıştırıcı, Benfica'nın başında ilk maçında deplasmanda AVS'yi 3-0 mağlup etmişti.

"FENERBAHÇE SEÇİMLERİ BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

Mourinho, Rio Ave ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe seçimlerinin kendisini ilgilendirmediğini söyleyen Mourinho, şunları dedi:

Fenerbahçe seçimleri beni ilgilendirmiyor, hiçbir bağlantım yok. Eğer bana Ali Koç’un yeniden seçilmemesi konusunda mutlu olup olmadığımı sorarsanız, mutlu değilim. Oradaki hayatım çok kısa sürdü; az yoğunluk, az empati ve az tutku vardı. Orada kalan oyuncular için umarım her şey yolunda gider.

"SEZON SONUNA KADAR KALMAK İSTİYORDUM"

Benfica ile yazın hiç temas kurmadığını söyleyen Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

Başkalarının anlattığı bir şey var ama tekrar edeyim ki şüphe kalmasın: Yazın Benfica ile hiçbir temasım olmadı. Ne başkanla ne de bir menajerle. Zaten Mario Branco o dönemde Benfica’da değildi. Fenerbahçe ile kontratım vardı ve sezon sonuna kadar kalmak istiyordum. Zihnimde Portekiz’e, bir kulübe teknik direktör olarak dönmek uzak bir ihtimaldi. Federasyonla da hiç temasım olmadı. Benfica ile temasım sıfırdı.

"HİKAYE BİTTİ"

Portekizli teknik adam ayrıca şunları dedi:

Mario Branco buraya geldi diye kurulan bağlantılar gerçek değil. Futbolda biriyle kısa sürede arkadaş olabiliyorsam, bu karşı tarafın profesyonelliğindendir. O kişi Benfica’ya gittiğinde ve Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali yüzde 25 iken bizim temasımız zaten sona ermişti. Temas sıfır. Hikaye bitti. Bana inanıyorsanız teşekkür ederim; ama olmayan bir hikayeyi sürdürmek istiyorsanız, yapabileceğim bir şey yok.

YENİ BAŞKAN SADETTİN SARAN

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda geçerli 24 bin 393 oyun 12 bin 325'ini alarak Ali Koç'a karşı üstünlük kuran Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı oldu.