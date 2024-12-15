Jose Mourinho'dan takıma uyarı: Benim felsefemde öne geçince geri çekilmek yok

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Fenerbahçe, Başakşehir'i devirerek önce Süper Lig'de Beşiktaş karşısında alınan derbi mağlubiyeti, ardından Bilbao karşısında yaşadığı Avrupa Ligi yenilgisini telafi etmek istiyor.

Özellikle Bilbao maçında Başkan Ali Koç istifaya davet edilirken, sarı-lacivertli taraftarlar oyuncuları da uzun süre protesto etmişti. Hem yönetim hem teknik heyet bugünkü maçı kazanarak rüzgarı tersine çevirmek istiyor.

"GALİBİYETTEN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNEMEYİZ"

Moral olarak düşen takımı ayağa kaldırmak için cuma gününden itibaren her şey yapıldı. Önce Başkan Ali Koç, tesislerde oyuncularla bir araya gelerek "Kaybedilmiş bir şey yok. Biz sezon sonunda şampiyon olacağız" mesajı vererek herkese güvendiğini gösterdi. Teknik Direktör Jose Mourinho ve kaptanlarda oyuncularla yaptığı toplantılarda, "Bize yakışmayan iki mağlubiyet aldık. Ama ondan önce de ligde 5 maç üst üste kazandık. O coşkuyu sahaya yansıtmalı ve galip gelmekten başka bir şey düşünmemeliyiz. Taraftarımızı mutlu edecek üç puanı almalıyız." dediği öğrenildi.

"BENİM FELSEFEMDE GERİ ÇEKİLMEK YOK"

Mourinho'nun da Başakşehir karşısında ilk dakikadan itibaren baskılı, sürekli pozisyon arayan bir oyun anlayışını seçeceği bildirildi. Portekizli çalıştırıcı, oyuncularına yönelik "Golü erken bulalım ve strese girmeyelim. Daha önce de söyledim. Benim felsefemde bir ya da ikinci golü bulduktan sonra geriye çekilmek yok. Atabildiğimiz kadar gol atmalıyız." ifadelerini kullandı.