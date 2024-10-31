Jose Mourinho'nun Premier Lig sözlerinin perde arkası

Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, salı günü İngiliz basınına özel bir röportaj verdi.

Sky Sports'a konuşan deneyimli çalıştırıcının, "İngiltere Premier Lig Avrupa'daki en iyi lig ama Premier Lig'de küme düşmemeye oynayan bir takıma asla gitmeyeceğim' sözlerinin arkasındaki neden ortaya çıktı.

Portekizli teknik adamın, daha önce adının anıldığı Everton'dan yaklaşık 2 hafta önce teklif aldığı ortaya çıktı.

İngiliz ekibinin İran asıllı ABD'li sahibi Farhad Moshiri'nin, deneyimli teknik adama Fenerbahçe'de kazandığı yıllık 10 milyon 500 bin eurodan çok daha fazlasını önerdiği ancak Mourinho'nun, ligde 9 puanla 16. sırada yer alan Everton'ın ligdeki konumu nedeniyle bu teklifi geri çevirdiği ve bu nedenden dolayı böyle bir ifade kullandığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN AYRILMAYACAK

Öte yandan deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada, bu sezon ve gelecek sezon Fenerbahçe'den ayrılmayacağının da altını çizdi.

Tecrübeli teknik adam yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon ligde çıktığı 9 maçta aldığı 20 puanla Galatasaray ve ve Samsunspor'un ardından 3. sırada yer alıyor.