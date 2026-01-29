Jose Mourinho'nun şansı yine tuttu: Fenerbahçe detayı dikkat çekti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 8. ve son hafta maçında, Portekiz ekibi Benfica ile İspanyol devi Real Madrid karşı karşıya geldi.

Estadio da Luz'da oynanan müsabaka, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Benfica'nın 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Mourinho'nun Benfica'sı mucizeyi gerçekleştirdi. 90+8'de kazanılan serbest vuruşta topun başına Aursnes geçti ve kaleci Trubin de Real Madrid kalesinde gol aramak için yerini aldı.

KALECİ TRUBIN ATTI: MOU'NIN BENFICA'SI İLK 24'E KALDI

Aursnes'in ceza sahası içine yaptığı ortayı kaleci Anatolii Trubin tamamladı ve skor 4-2'ye geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde adını ilk 24'e yazdırmak için 1 gole ihtiyacı olan Benfica, son maçlar öncesi mucize olarak görülen şansını kullandı ve son 24 takım arasına kaldı.

Real Madrid ise 15 puanla ilk 8'in dışında kaldı ve 9. basamakta yer buldu. Kaleci Trubin attığı golle tarihe geçti.

FENERBAHÇE'DEYKEN DE SON SANİYEDE TUR ATLAMIŞTI

Bu skorun ardından Mourinho, saha kenarında taraftarlar ise tribünde coştu.

Öte yandan mücadele sonrası dikkat çeken bir Fenerbahçe ayrıntısı gün yüzüne çıktı.

Geçen sene Braga’nın son saniye sayılmayan golüyle 24. olup Fenerbahçe ile Avrupa Ligi’nde tur atlayan Mourinho, şimdi de kendi kalecisinin attığı son saniye golüyle yine 24. olup Benfica ile Şampiyonlar Ligi’nde tur atladı.