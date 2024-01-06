Josef de Souza, Başakşehir - Adana Demirspor maçını tribünden izledi

İHA
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Çin ekiplerinden Beijing Guoan’dan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza’yı geçtiğimiz pazartesi günü kadrosuna katmıştı.
Josef, Süper Lig’in 19. haftasında turuncu-lacivertlilerin Adana Demirspor'u konuk ettiği müsabakayı tribünden takip etti.
Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giymişti
34 yaşındaki futbolcu, daha önce Süper Lig’de 2015-2018 yıllarında Fenerbahçe, 2020-2023 yıllarında ise Beşiktaş forması giydi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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