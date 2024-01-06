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Josef de Souza, Başakşehir - Adana Demirspor maçını tribünden izledi

Josef de Souza, Başakşehir - Adana Demirspor maçını tribünden izledi Başakşehir’in Çin ekibi Beijing Guoan’dan kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Adana Demirspor mücadelesini tribünden takip etti.