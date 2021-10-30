Euro
11.1139
-0.31%
Dolar
9.5896
0.65%
Altın
550.2
-0.15%
Borsa
1.522
0.18%
Bitcoin
588.311
0.34%
BTXN Coin
26.42
13.29%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Josef de Souza ilk kez maç kaçıracak

    Bu sezon sakatlıkların yoğun olduğu dönemde bile Sergen Yalçın'ın jokeri olan Josef de Souza bu sezon ilk kez resmi bir maçta takımını yalnız bırakacak.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2021 - 11:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Josef de Souza ilk kez maç kaçıracak

    Devler Ligi'nde üçüncülük şansını sürdürmek isteyen Beşiktaş, iki yıldızını bugünkü Hatayspor maçında oynatmayacak.

    Uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem bulunan Josef de Souza ve sakatlık risk analizi doğrultusunda derbi sonrası gerçekleştirilen 3 antrenmanda bireysel çalışan Miralem Pjanic, İstanbul'da bırakıldı.

    Josef de Souza ilk kez maç kaçıracak #1

    SPORTING MAÇINDA OYNAYACAKLAR

    Josef ve Pjanic'in çarşamba günü oynanacak Sporting maçında ilk 11'deki yerlerini alacakları belirtildi.

    Bu sezon oynanan 13 resmi karşılaşmada da 90'ar dakika sahada kalan Josef sakatlık yüzünden ilk kez maç kaçıracak

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir