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Josef de Souza ilk kez maç kaçıracak

Josef de Souza ilk kez maç kaçıracak

Bu sezon sakatlıkların yoğun olduğu dönemde bile Sergen Yalçın'ın jokeri olan Josef de Souza bu sezon ilk kez resmi bir maçta takımını yalnız bırakacak.