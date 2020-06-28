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    Josef de Souza koronavirüse yakalandı

    Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Josef de Souza'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2020 - 11:30
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    Josef de Souza koronavirüse yakalandı #1

    Dünyada pandemiyi en ağır geçiren ülkelerden biri olan Brezilya'ya 3. çocuğunun doğumu için giden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, koronavirüse yakalandı.

    Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen Josef de Souza'nın 14 gün boyunca Brezilya'da karantina altında kalacağı ve bu süreçte eşi ve çocuklarını da göremeyeceği kaydedildi.

    F.BAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

    Öte yandan sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli futbolcuyla ilgili Twitter hesabından 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    Eski futbolcumuz Josef de Souza'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

    Josef de Souza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Josef de Souza'nın sahalara eskisinden daha güçlü dönmesini diliyoruz.

    Josef de Souza koronavirüse yakalandı #2

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