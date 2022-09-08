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    Josef de Souza'ya ekstra ceza verilmedi

    Josef de Souza'ya ekstra ceza verilmedi

    Ankaragücü maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Beşiktaş forması giyen Brezilyalı orta saha Josef de Souza'nın ceza tayinine yer olmadığı açıklandı.
    • 08.09.2022 - 20:12
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 20:37
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    Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

    Siyah-beyazlı ekip, deplasmandan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

    Öte yandan maçın bitimiyle Ankaragücü tribününden bir taraftar, sahaya atlayarak Beşiktaşlı oyunculara uçan tekme attı.

    Brezilyalı taraftarı itip olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı

    Yaşanan olaya Beşiktaşlı Josef de Souza da müdahale etti. Josef de Souza, taraftarı itip olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı ve kırmızı kart gördü.

    Bunu üzerine Türkiye Futbol Federasyonu, Brezilyalı orta sahanın PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

    Josef de Souza ya ekstra ceza verilmedi #1

    Kırmızı iptal edilmedi

    PFDK ise Beşiktaşlı Josef de Souza'ya ceza tayinine yer olmadığını açıkladı.

    Yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

    "Beşiktaş A.Ş. sporcusu Josef de Souza Dias hakkında, 04.09.2022 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sevk yapılmış ise de, kırmızı kart görmüş olması nedeniyle FDT'nin 94/4. hükmü bağlamındaki otomatik cezası dışında ayrıca ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir.

    Ankaragücü'nde bir maç seyircisiz oynama cezası ve 300 bin TL para cezası verildi."

    Josef de Souza ya ekstra ceza verilmedi #2

    Josef de Souza ya ekstra ceza verilmedi #3


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