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    Josef orta sahadan gol attı

    Josef orta sahadan gol attı

    Josef de Souza kariyerinde ilk kez ceza sahası dışından gol attı.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2021 - 21:45
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 22:47
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    Süper Lig’in 6. Haftasında Beşiktaş Adana Demirspor’u ağırladı.

    Beşiktaş’ta Josef de Souza, 43. dakikada ilginç bir gol attı. Brezilyalı, Adana Demirspor yarı sahasının orta solundan topu rakip takım ceza sahasına gönderdi.

    Batshuayi ile birlikte, Simon Deli ve Ferhat Kaplan'ın müdahele edemediği top ağlarla buluştu. Hakem Ali Palabıyık önce faul kararı verdi, Videyo Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında gol kararı verdi ve Beşiktaş 2-0 öne geçti.

    Josef orta sahadan gol attı #1

    CEZA SAHASI DIŞINDAN İLK GOLÜ

    2015-16 sezonuyla birlikte Süper Lig kariyeri Fenerbahçe ile başlayan Brezilyalı, Sarı Lacivertliler'le 10 kez gol sevinci yaşadı. Geçen sezon Beşiktaş'a gelen Josef de Souza, şampiyonlukta önemli rol oynarken; Siyah Beyazlılar'la 2 gole imza attı. Brezilyalı, bu sezon ise ilk golünü Adana Demirspor ağlarına gönderdi.

    Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de 11. golünü ulaşırken; Adana Demirspor karşısında bulduğu golle Süper Lig'de ilk kez ceza sahası dışından gol attı.

    Josef orta sahadan gol attı #2

    Josef orta sahadan gol attı #3(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

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