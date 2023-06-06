Joshua King, düğün hazırlıkları için Mykonos'a gitti Joshua King düğün hazırlıkları için Mykonos’a gitti. Norveçli oyuncu kupa maçı öncesi İstanbul’dan ayrıldı.

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Joshua King, yaşadığı sakatlıklarla istenilen performansı gösteremedi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkan King, 7 gol 3 asist yaparken beklentilerin altında kaldı.

Hafta sonunda oynanacak Türkiye Kupası finali sarı-lacivertliler için büyük bir öneme sahip. Fenerbahçe bu maçı kazanırsa 9 sene sonra bir kupa kazanmış olacak.

Ancak takımın deneyimli ismi King, evlilik hazırlıkları nedeniyle İstanbul'dan ayrılıp Yunan Adası Mykonos'a gitti. Hafta sonu maça katılması beklenmeyen Norveçli büyük tepki çekti.

Crespo da evleniyor

Öte yandan takımın Portekizli orta sahası Miguel Crespo'nun da evleneceği için Başakşehir maçında oynaması beklenmiyor.

Bu iki futbolcu da taraftarların tepkisini çekerken kulüpten konuyla ilgili açıklama gelmedi.

Futbolseverler "Böyle kritik maç öncesi takımın 2 oyuncusu düğünle uğraşıyor. Kulübü çiftliğe çevirdiler." şeklinde eleştiride bulundu.