Petrol
81.12
-3.09%
Euro
19.4599
0.27%
Dolar
18.63
-0.02%
Altın
1.053
0.20%
Borsa
4878
0.00%
Bitcoin
308.884
-1.89%
BTXN Coin
5.78
-0.51%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Joshua King gözünü Vallecano maçına dikti

    Fenerbahçe'nin Norveçli golcüsü Joshua King, Trabzonspor maçında sahada olmak için çalışmalarını sürdürüyor.
    • 28.11.2022 - 10:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Joshua King gözünü Vallecano maçına dikti

    Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın dönüşünü zorlu Trabzonspor maçıyla yapacak olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un bu karşılaşmada en güçlü silahı Joshua King olacak.

    Batshuayi ve Valencia'nın Dünya Kupası'ndan yorgun dönecek olması, Pedro'nun kırmızı kart cezası, Serdar Dursun'un da formsuzluğu nedeniyle Portekizli teknik adamın kritik Trabzonspor maçına King'i hazırladığı öğrenildi.

    Joshua King gözünü Vallecano maçına dikti #1

    Arayı kapatmak için çabalıyor

    Hazır olmadığı için sezona kötü başlasa da kısa sürede Jesus'un en büyük kozu haline gelen Joshua King, yaşadığı sakatlık nedeniyle formasına hasret kalmıştı.

    10 günlük tatili bile özel çalışmalarla güçlenerek geçiren Norveçli futbolcu yeniden eski formunu yakalamakta kararlı gözüküyor.

    Joshua King gözünü Vallecano maçına dikti #2

    Önce Vallecano maçına çıkacak

    Sezon öncesi kampını yaşayamadığı için geç form tuttuğunu belirten King, 45 günlük arayı iyi değerlendirip güçlenmeyi hedefliyor.

    Teknik direktör Jorge Jesus'un yakından ilgilendiği golcü futbolcunun ara sonrası istenilen seviyeye gelmesi için antrenmanlarda özel olarak program uygulanıyor.

    Jesus'un Joshua King'e ilk olarak 30 Kasım Çarşamba günü Ülker Stadı'nda Rayo Vallecano ile oynanacak hazırlık maçında şans vermesi bekleniyor.


    Beyoğlu'nda dilenci muhabir kamerasına saldırdı
    3. Sayfa

    Beyoğlu'nda dilenci muhabir kamerasına saldırdı

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi aşka geldi
    Magazin

    Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi aşka geldi

    Görüş Bildir