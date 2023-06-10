Joshua King'in düğün pozuna eleştiri yağmuru Fenerbahçe'de 10 Haziran'daki düğünleri için izin alan Crespo ve King bu nedenle finali beklemeden İstanbul'dan ayrıldı. Joshua King'in düğün pozları taraftarın hedefinde...

Deprem nedeniyle Türkiye Kupası finali sarkınca Fenerbahçe'de planlamalar da alt üst oldu.

Sezon başında F.Bahçe'den, düğün yapmak için izin alan ve Joshua King ve Miguel Crespo deprem nedeniyle maç takvimi sarkınca kupa finalinden önce İstanbul'dan ayrılmak zorunda kaldı.

Her iki futbolcu da düğün işlemlerini önceden yaptıkları için kupa finalinde oynayamadan İstanbul'dan ayrılarak sezonu erken kapatmış oldu.

Maç öncesi düğün

Bugün Joshua King Yunanistan'ın Mikonos adasında, Miguel Crespo da Portekiz'de evlendi.

Öte yandan önemli maç öncesi İstanbul'u terk eden iki futbolcu da taraftarın hedefinde. King'in düğün pozlarına sarı-lacivertli taraftarlardan tepki gelirken, yönetime de "Bu adamları kovun." talebinde bulunuldu.