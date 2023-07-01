Juan Mata, Galatasaray'a veda etti

Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig ekibi Galatasaray'da forma giyen Juan Mata, sarı-kırmızılı ekibe veda etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mata, şu ifadeleri kullandı:

Bittiği için üzgün değilim, yaşandığı için mutluyum. Galatasaray ailesinin bir parçası olduğum için çok gururluyum. Her yerde yarattığınız atmosfer için şunu söyleyebilirim, her zaman evimizde oynuyormuşuz gibi hissettirdi. Siz, dünyadaki en iyi taraftarlardan birisiniz ve sizi asla unutmayacağım. Hepinize en iyi dileklerimle, lütfen Şampiyonlar Ligi'ni bu stada getirin. Mauro, bana eksik olanı kazandırdığın için teşekkür ederim ancak yine de serbest vuruş bahislerimiz nedeniyle bana borçlusun.