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    Juan Mata'nın forma numarası belli oldu

    Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata, sarı-kırmızılı takımda 64 numaralı formayı giyecek.
    • 23.09.2022 - 19:58
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 20:12
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    Juan Mata'nın forma numarası belli oldu

    Sarı-Kırmızılılar'ın transfer sürecini gizlice yürüttüğü ve transfer döneminin kapanmasına bir gün kala resmen açıkladığı Juan Mata ismi camiada sürpriz etki yaratmıştı.

    Hazırlık maçında forma giyecek

    İspanyol yıldız henüz hazır olmadığı gerekçesiyle Galatasaray formasını giyemese de yarın İstanbulspor'la oynanacak hazırlık karşılaşmasında süre bulacak. Teknik direktör Okan Buruk'un, 34 yaşındaki futbolcuyu yavaş yavaş hazırlamaya başlarken, tecrübeli futbolcunun forma numarası da belli oldu.

    Juan Mata nın forma numarası belli oldu #1

    Annesi için 64 numarayı seçti

    Mata'nın, Galatasaray'da 64 numaralı formayı giyeceği öğrenildi. Deneyimli orta sahanın 64 numarayı tercih etmesinin sebebinin ise anne ve babası olduğu kaydedildi. Annesini geçen sene kaybeden Juan Mata'nın hem annesi hem de babası 1964 yılında doğdu. Bu nedenle de başarılı oyuncunun 64 numarayı seçtiği belirtildi.

    Juan Mata nın forma numarası belli oldu #2


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