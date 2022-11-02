Juventus - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Juventus - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması maçları bugün oynanacak maçlar ile sona edecek. Juventus ile PSG'nin karşı karşıya geleceği maçın detayları belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması bugün oynanacak 8 maç ile son bulacak. E, F, G ve H grubunda oynanacak maçlar ile gruplardan çıkan takımlar ve UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takımlar belli olacak.

Juventus ile PSG'nin karşılaşacağı maç futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Juventus'un gruptan çıkma şansı bulunmuyor. H grubunda PSG ve Benfica 11'er puanla gruptan çıkmayı garantiledi.

Juventus ve Maccabi Haifa 3'er puanda bulunuyor ve UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilmek için son maçlarına çıkacaklar.

Juventus ile PSG'nin grupta oynadıkları ilk maçı PSG 2-1'lik skorla kazandı. Peki Juventus-PSG maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı.

Juventus - PSG maçı ne zaman oynanacak?

Juventus - PSG maçı bugün saat 23.00'de oynanacak. Juventus Allianz Stadyumu'nda oynanacak maçı İspanyol hakem Del Cerro Grande yönetecek. Mücadele EXXEN ekranlarından yayınlanacak.