Kaan Ayhan, bu sezon ilk kez ağları sarstı Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kaan Ayhan, Trabzonspor karşılaşmasıyla bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı. Milli oyuncu maçın ardından ise "Girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik, belki de bu anlamda sezonun en iyi maçıydı" dedi.

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Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray konuk olduğu Trabzonspor'u 5-1 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Kaan Ayhan kaydetti.

Mücadelenin 64. dakikasında Wilfried Zaha'nın pasıyla ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Kaan, çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-0 yaptı.

Bu sezon ilk golünü attı

Bu sezon orta sahada, defansın ortasında ve sağ bekte görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçında da sol bekte oynadı. Başarılı futbolcu attığı golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

Maça 11'de başlayan Kaan Ayhan 77. dakikada yerini Tete'ye bıraktı.

"Sezonunun en iyi maçıydı"

Kaan Ayhan, Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı: