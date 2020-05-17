Kaan Ayhan, Bundesliga'daki ilk maçı anlattı Fortuna Düsseldorf forması giyen milli oyuncumuz Kaan Ayhan, geri dönen Bundesliga'da koronavirüs önlemleri ile futbolun sahada nasıl olduğu hakkında açıklamalarda bulundu.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir askıya alınan ligler arasında bulunan Bundesliga, geçtiğimiz gün oynanan karşılaşmalarla birlikte futbola geri dönen ilk Avrupa ligi olmuştu.

Fortuna Düsseldorf takımında oynayan milli futbolcu Kaan Ayhan, virüs sonrası çıktığı ilk karşılaşmayla ilgili NTV'ye konuştu.

''ÇOK FAZLA KURAL VAR''

Düsseldorf'un Paderborn ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada 90 dakika boyuna sahada olan milli futbolcu, ''Futbolcu arkadaşlarım da sanırım benim gibi düşünüyordur. Kurallar biraz fazla olabilir ama sonuçta kendi sağlığımız için, sevdiklerimizin sağlık durumu için yaptığımız bir şey. Onlar için kurallara uymaya çalışıyoruz. Çok kural var, bazıları gereksiz gelebilir bize ama ne için yaptığımız belli olduğundan en iyi şekilde uymaya çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

''KURALLAR SAHADAN ÇIKINCA BAŞLIYOR''

Sahada oynanan futbolun normal olduğunu belirten Kaan Ayhan, ''Antrenmanlar, maçta olduğu gibi, bir öncesi, bir esnası var. Belirli mesafelerle idmana geliyoruz, sosyal mesafe ile hareket ediyoruz ama sahada tamamen normal bir futbol oynanıyor. Kurallar, sahadan çıkınca başlıyor.'' şeklinde konuştu.