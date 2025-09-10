Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu fikstür çekimi yapıldı

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre fikstür çekim töreni, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Törene; TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Mevlüt Aktan, Ural Aküzüm, Murat Şahin, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, TFF Baş Hukuk Müşaviri, İdari İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Erkan Kıraç, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, TFF Kadın Futbolu Direktörü Sami Oray Baykal ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi kulüplerinin başkanları ile temsilcileri katıldı.

21 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Ligde 16 takımın katılımıyla çift devreli lig usulüne göre 30 haftada oynanacak yeni sezon, 21 Eylül'deki ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

İlk yarının 29 Aralık'ta tamamlanacağı ligde ikinci devre, 24 Ocak 2025'te başlayacak. Kadın Futbol Süper Ligi'nde son hafta karşılaşmaları ise 24 Mayıs 2025'te oynanacak.

Sezon sonunda ligi şampiyon tamamlayan takım, önümüzdeki sezon Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemelerinde temsil etme hakkını elde edecek.

"ÜLKEMİZ HIZLI BİR ŞEKİLDE AYAK UYDURDU"

Fikstür çekimi öncesi bir konuşan Ural Aküzüm, spor endüstrisinin büyüklüğüne dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

Saha içinde olduğu kadar, saha dışında da gelişen ve yenilenen spor endüstrisindeki bu dönüşüme ülkemiz hızlı bir şekilde ayak uydurdu. Kadın futbolumuz da en çok gelişen branşlardan biri oldu. Yönetim olarak göreve geldiğimizden bu yana tabandan tavana kadar yaptığımız istikrarlı yatırımlar, elde edilen başarılar ve kadın futbol liglerimizin çok daha cazip hale gelmesiyle daha önce 'Kadın futbol mu oynar?' önyargısını tamamen bir kenara bıraktırdı. Kadın futbolu, toplumdaki cinsiyet temelli ayrımcılığın ve eşitsizliğin ortadan kaldırılmasında önemli rol oynadı.