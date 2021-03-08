Kadın hakemler Süper Lig'de maç yönetecek

TFF Başkanı Nihat Özdemir, kadın hakemlere 2023 yılında Süper Lig'de görev vermeyi düşündüklerini söyledi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, sponsorluk anlaşması için basın mensuplarının karşısına geçti.

Kadın futboluna yaptıkları yatırımdan bahseden Özdemir, kadın hakemlerin 2023 yılında Süper Lig'e maç yöneteceklerini açıkladı.

"HEDEFİMİZ 2023"

Özdemir, "Kadın futboluna verdiğimiz önemi UEFA yakından izlemektedir. Bu konuda farklı planları hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hedefimiz 2023'te Süper Lig'de kadın hakemlerimize yer vermek. Bunin için çok ciddi şekilde çalışıyoruz. Kadın futbolu sadece Türkiye'de değil dünyada çok hızla ilerliyor. Futbolda kadın hakemlerimiz yer alırsa kalite ve standart da yükselebilir." ifadelerini kullandı.