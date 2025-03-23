Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon olan Yüksekovaspor, Süper Lig'e çıktı

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar. 1. Ligi'nde play-off turunun son maçında Yüksekovaspor ile Dudullu karşı karşıya geldi.

Yüksekova Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesi folklor gösterisi sunuldu.

KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ'NE ÇIKTILAR

İlçe sakinlerinin ilgi gösterdiği müsabakanın ilk yarısı, Birsen Bozbal'ın 36. dakikada attığı golle Yüksekova ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Yüksekovaspor, lider olarak Kadın Futbol Süper Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU YAŞANDI

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle sporcular, kulüp yöneticileri ve taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı.

Müsabakayı izleyen Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile Kaymakam Mustafa Akın, futbolcuları tebrik etti.

Çelik, daha sonra kutlama yapan futbolcu, yönetici ve taraftarlarla davul, zurna eşliğinde halay çekti.

Futbolcular, maçın ardından taraftarlarla birlikte konvoy halinde çarşı merkezinde tur atarak kutlama yaptı.

"HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLER"

Çelik, gazetecilere, Yüksekovaspor'un Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon olduğunu, gelecek sezon Süper Lig'de oynamaya hak kazandığını söyledi.

Kentin iki takımının Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele edeceğini belirten Çelik, şu şekilde konuştu:

Bu sayede diğer takımlar, Fenerbahçe, Galatarasay, Trabzonspor bölgemizi görmüş olacak. Bu da kentimizin tanıtımı için güzel bir şey. Bizlere destek olan başta Milli Savunma Bakanımız olmak üzere, futbolculara, antrenörlere, Yüksekovalılara, herkese sonsuz teşekkürler.

"BU ŞAMPİYONLUĞU ONLARA ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUM"

Takım antrenörü Bayram Yıldırım da tarifsiz bir mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

Geçen sene 2. Lig'de de şampiyon olduk. Bu sene aynı şekilde güzel bir kadro oluşturarak şampiyon olduk. Süper Lig'deyiz. Bunun en büyük mimarları futbolcularımız ve sonrasında değerli taraftarlarımız. Bu şampiyonluğu onlara armağan etmek istiyorum.

"YÜKSEKOVA HALKINA SÜPER LİG HAYIRLI OLSUN"

Takım kaptanı Rahime Atabay ise şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını dile getirerek, şunları dedi: