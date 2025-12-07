Kadınlar derbisinde Fenerbahçe, Galatasaray'ın yenilmezlik serisine son verdi

- Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray'ı 1-0 yenerek rakibinin yenilmezlik serisine son verdi.
- Maçın tek golünü 64. dakikada penaltıdan Marta Cox attı.
- Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde namağlup liderlik konumunu sürdürdü ve puanını 33'e yükseltti.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı lacivertliler, 1-0'lık skorla kazandı.
KADINLARIN DERBİSİNDE KAZANAN FENERBAHÇE OLDU
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü, 64. dakikada penaltıdan Marta Cox kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe, ligde 11'de 11 yaptı.
Galatasaray ise ligde ilk mağlubiyetini yaşadı.
GALATASARAY İLK KEZ MAĞLUP
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 33' yükselterek 1.sırada konumlandı. Galatasaray ise 30 puanda kaldı.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin bir sonraki maçında Fenerbahçe, Fomget Gençlik deplasmanına gidecek.
Galatasaray, Hakkarigücü'nü ağırlayacak.