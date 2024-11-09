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Kadroda 3 eksik var! Sivasspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti

Kadroda 3 eksik var! Sivasspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Lig maçı için İstanbul'a gelen Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor'da 3 futbolcu kamp kadrosuna alınmadı.