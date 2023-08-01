Kamil Tantaoğlu: Bartın benim namusum

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Bartın’da yeni başkan Kenan Dursun imzasıyla son olarak Sakarya Erenlerspor’u çalıştıran başarılı antrenörlerden Kamil Tantaoğlu, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Bartınspor ile anlaştı.

Bartınspor ile anlaştıktan sonra ilk demecini veren tecrübeli teknik adam şöyle konuştu:

Bartınspor’a başarı için geldim. Transferimde emeği geçen ve beni bu kulüpte görev yapmamı layık gören herkese teşekkür ediyorum. Bartınspor herkesin bildiği ve her zaman hedefleri olan bir kulüp. Tüm tecrübem ve birikimimle Bartınspor’u hedeflerine ulaştırmak istiyorum. Güzel bir takım kuracağız. Bunun için de çalışmalarımız başladı. Çok mutluyum. Herkes için hayırlı olsun.