Karabağ - Galatasaray maçına yoğun ilgi Ülkemizde yaşanan depremden etkilenen afetzedeler adına yapılacak olan Karabağ-Galatasaray maçı için 60 adet bilet satıldı.

AA

Süper Lig lideri Galatasaray'la Azerbaycan ekibi Karabağ, depremzedeler adına Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 26 Mart Pazar günü oynanacak mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.

Karabağ Futbol Kulübü Sözcüsü Gündüz Abbaszade, Galatasaray'la yapacakları ve geliri depremzedelere bağışlanacak özel maç için 60 bin bilet satıldığını açıkladı.

Abbaszade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem felaketinin ilk anlarından itibaren Azerbaycan'ın Türkiye'nin yanında olduğunu, Karabağ Futbol Kulübü olarak da bu hususta katkı yapmak istediklerini söyledi.

"Tüm gelirler, son kuruşuna kadar Türkiye'ye, deprem bölgesine gönderilecek"

Türkiye'nin en iyi takımlarından biri ile Azerbaycan'ın en iyi takımlarından birinin geliri depremzedelere bağışlanmak üzere özel maç yapması düşüncesinin ortaya atıldığını ve bunun hayata geçirildiğini belirten Abbaszade, şu şekilde konuştu:

"Sadece bilet satışından elde edilen gelirler değil, reklam ve yayın gelirleri de depremzedelere bağışlanacak. Hepsini şeffaf biçimde açıklayacağız. Tüm gelirler, son kuruşuna kadar Türkiye'ye, deprem bölgesine gönderilecek."

"60 bin bilet satıldı"

Abbaszade, hem Karabağ hem de Galatasaray'ın Azerbaycan'da çok sevildiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: