Karadeniz derbisinde Samsunspor, Trabzonspor'u mağlup etti Süper Lig’in 35. haftasında Samsunspor, Trabzonspor’u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

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Süper Lig'in 35. haftasında Markus Gisdol'ün ekibi Samsunspor evinde Abdullah Avcı'nın yönetimindeki Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Samsunspor'un gollerini 14. dakikada penaltıdan Taylan Antalyalı, 28. dakikada Marius Mouandilmadji ve 36 dakikada Joaquin Fernandez kendi kalesine attı.

Trabzonspor'un tek golünü ise 32. dakikada Enis Bardhi kaydetti.

Trabzonspor üçüncülük yarışında yara aldı

Bu sonuçla birlikte Samsunspor ligde kalma yolunda önemli bir adım atarak 42 puana ulaşırken, üçüncülük mücadelesi veren Trabzonspor 58 puanda kalmış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor evinde İstanbulspor'u konuk ederken, Samsunspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.