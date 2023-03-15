Kararını verdi! Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor başkanlığına aday olacak mı? Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ay sonunda yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Kulüp başkanlığı görevinden istifa eden Ağaoğlu, ay sonunda yapılacak olağanüstü genel kurulda aday olup olmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Yapmış olduğunuz çağrılara ve vermiş olduğunuz desteğe bir kez daha çok teşekkür ediyorum ancak üzülerek ifade etmek isterim ki gerçekleşecek olan olağanüstü genel kurulda yeniden aday olmam mümkün değil."

"Hep birlikte başardık"

"Değerli Trabzonsporlular, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor yönetim kurulunun olağanüstü seçim kararı aldığını ve bu karardan sonra başkanlık görevinden ayrıldığımı kamuoyuyla paylaşmıştım." diyen Ağaoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Görevime devam etme noktasında gerek telefonla arayarak, gerekse de sosyal medyadan destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Görev yaptığım beş sene boyunca büyük başarıların altına hep birlikte imza attık. Kazanmış olduğumuz dört kupada da her zaman söylediğim gibi, en büyük pay sahibi sizlersiniz. Camiamıza yaşatmış olduğunuz bu büyük mutluluk için bir kez daha siz büyük Trabzonspor taraftarlarına şükranlarımı arz ediyorum."

"Hakkınızı helal edin"

"Vermiş olduğunuz desteğe bir kez daha çok teşekkür ediyorum ancak üzülerek ifade etmek isterim ki gerçekleşecek olan olağanüstü genel kurulda yeniden aday olmam mümkün değil. Bu kararımı anlayışla karşılayacağınız düşüncesiyle hepinize bir kez daha yürekten teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Görev sürem boyunca vermiş olduğunuz desteği ömrümün sonuna kadar unutmayacağım, Allah hepinizden razı olsun, hakkınızı helal edin."

38 yıl sonra şampiyon yaptı

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig’in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

38 yıl sonra gelen şampiyonluğun ardından bordo-mavililer büyük bir sevinç yaşamış ve kutlamalar dünya basınına da yansımıştı.

Kupa koleksiyonunu tamamladı

Öte yandan Ağaoğlu 4.5 senede Süper Kupa, Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğu olmak üzere üst seviyede bir takımın alabileceği tüm kupaları alarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.