Karius, Türkiye'den ayrılıyor Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet eden Loris Karius'un, tesislere gelerek eşyalarını topladığı öğrenildi.

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Beşiktaş'ta Karius dönemi nihayet sona eriyor...

Liverpool'dan büyük umutlarla kiralanan Alman kaleci, iki sezon boyunca ortaya koyduğu futbolla büyük hayal kırıklığı yarattı.

Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada serbest kalmak için FIFA'ya başvuran ve geçmiş dönem alacaklarının yanı sıra, virüs nedeniyle oynanmayan maçların da ücretini isteyen 26 yaşındaki file bekçisiyle yönetim arasındaki ipler kopmuştu.

Sözleşmesini feshetmek için FIFA'dan çıkacak kararı bekleyen tecrübeli eldivenle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

EŞYALARINI TOPLADI

Önceki gün Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Karius'un, odasındaki bütün eşyaları topladığı öğrenildi.

Karius'un, İstanbul'dan ayrıldıktan sonra büyük bir ihtimalle önce Almanya'ya ardından İngiltere'ye geçmesi bekleniyor.