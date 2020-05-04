Karius'un Beşiktaşlıları çileden çıkaran hataları Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Loris Karius'un ayrılığının ardından, akıllarda unutulmaz hataları kaldı.

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Liverpool ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı skandal iki hata nedeniyle Loris Karius, İngiliz ekibinin zafere ulaşamamasının en büyük nedeni olmuştu.

Ardından büyük umutlarla kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Alman kaleci, siyah-beyazlılarda da hayal kırıklığı yarattı. Karius, Beşiktaş ile olan sözleşmesini de bu sabah tek taraflı olarak sona erdirdi.

Karius'tan hazırlık maçında skandal hata - İZLE

AKILLARDA HATALARI KALDI

Karius'un Beşiktaş ile yollarını ayrımasının ardından akıllarda ise siyah-beyazlılarda da yapmaya devam ettiği skandal hataları kaldı.

Kartal'da çıktığı 67 maçta kalesinde 95 gol gören Alman kaleci, yenilen gollerin bazılarında direkt olarak hatalıydı.

İşte Loris Karius'un siyah-beyazlıları çileden çıkaran hatalarından bazıları:

Karius, Beşiktaş'tan ayrıldı