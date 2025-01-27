Kasımpaşa, 9 gollü maçta Hatayspor'u yendi

Haber Merkezi
Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, Hatayspor'u konuk etti.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 5-4'lük skorla kazanmayı başardı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Haris Hajradinovic, 39. dakikada kendi kalesine Guy Kilama, 53. dakikada Aytaç Kara, 69. dakikada Mamadou Fall ile 76. dakikada Claudio Winck attı.
8. dakikada Francisco Calvo'nun kırmızı kart görmesiyle birlikte 10 kişi kalan Hatayspor'un sayılarını 15. dakikada Bilal Boutobba, 20. dakikada Cemali Sertel, 45+11'de penaltıdan ve 58. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti.
4 MAÇ SONRA KAZANDI
Bu sonuçla 4 maç sonra kazanarak puanını 25 yapan Kasımpaşa, ligdeki bir sonraki maçında Adana Demirspor deplasmanına gidecek.
10 puanda kalan Hatayspor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.
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