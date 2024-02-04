Kasımpaşa, Alanyaspor'u iki golle geçti

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Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa ile Fatih Tekke'nin takımı Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Kasımpaşa, 2-1'lik skorla kazandı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Gökhan Gül ve 59. dakikada Mamadou Fall attı. Alanyaspor'un tek golü 28. dakikada Jackson Porozo'dan (kendi kalesine) geldi.
Alanyaspor, Fenerbahçe ile karşılaşacak
Bu sonucun ardından ligde üst üste ikinci kez kazanan Kasımpaşa, puanını 35'e yükseltti. 3 maç sonra kaybeden Alanyaspor, 27 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.
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