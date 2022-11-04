Kasımpaşa - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor. Açılış maçında Kasımpaşa evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. İşte maçın detayları..

Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta açılış maçında Kasımpaşa ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Futbolseverler maçın detaylarını öğrenmek istiyor.

Ligin alt sıralarında yer alan iki takımın karşılaşacağı maç iki ekip içinde büyük önem arz ediyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Kasımpaşa ve Ankaragücü kozlarını paylaşacak.

Bu maç öncesi Kasımpaşa oynadığı 12 maçta topladığı 14 puan ile Süper Lig'de 11 sırada yer alırken Ankaragücü 11 maçta topladığı 11 puan ile 14. sırada yer alıyor.

Peki Kasımpaşa - Ankaragücü maçı saat kaçta başlayaca ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik maçın merak edilenleri..

Kasımpaşa - Ankaragücü maçı ne zaman?

Kasımpaşa - Ankaragücü maçı 4 Kasım Cuma (bugün) günü saat 20.00'de oynanacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Maç beIN SPORTS 2 kanalından naklen yayınlanacak.