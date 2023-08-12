Kasımpaşa - Ankaragücü maçında tribününde kavga çıktı
AA

Süper Lig'in ilk haftasında ile MKE Ankaragücü arasında yapılan müsabaka sonrası çıktı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma, Ahmed Mortadha Ben Ouanes'in 90+3. dakikada kaydettiği golle 3-2 ev sahibi ekip lehine tamamlandı.

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Tartışma kavgaya dönüştü

Hakemin bitiş düdüğünün ardından protokol tribününde iki takımın temsilcileri arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların atıldığı kavga, araya girenler ile emniyet güçlerinin müdahalesiyle sona erdi.

Kasımpaşa - Ankaragücü maçında tribününde kavga çıktı