Kasımpaşa - Beşiktaş maçının ilk 11'leri Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Trabzonspor'la 29. haftada deplasmanda 0-0 sona eren mücadelenin ardından biri hükmen olmak üzere oynadığı tüm maçları kazanan siyah-beyazlılar, 74 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrılarak küme düşme tehlikesini atlatan Kasımpaşa ise 43 puanla 10. basamakta bulunuyor.

İlk 11'ler

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Djilobodji, Hadergjonaj, Yasin, Malsa, Aytaç, Hajradinovic, Eysseric, Mortadha, Fall

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip, Welinton, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar