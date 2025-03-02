Kasımpaşa, Galatasaray maçında penaltı bekledi! Oyun devam etti

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında tartışmalı bir an yaşandı.
KASIMPAŞA, PENALTI BEKLEDİ
Dakikalar 36'yı gösterdiğinde Kasımpaşa'da kendi yarı alanının sağında topu alan Fall yaklaşık 60 metre topu sürüp son çizgiden ortasını yaptı.
Penaltı noktasının gerisine düşen topa Nuno Da Costa röveşata vuruşunu yapmak istedi ancak ıskaladı. Seken topu alan Ben Ouanes, Lemina ile girdiği ikili mücadeleden sonra penaltı beklerken hakem Cihan Aydın oyunu devam ettirdi.
OYUN DEVAM ETTİ
Sakatlık yaşayan Ben Ouanes yerden kalkamadı.
Yaklaşık 2 dakika süren VAR incelemesinden sonra hakem taç atışının kullanılmasını istedi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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