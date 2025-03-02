Haberler



Futbol



Kasımpaşa, Galatasaray maçında penaltı bekledi! Oyun devam etti

Kasımpaşa, Galatasaray maçında penaltı bekledi! Oyun devam etti Kasımpaşa, Galatasaray'ı konuk ettiği lig maçının ilk yarısında Ben Ouanes'in ceza saha içinde yerde kalmasıyla penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın ise VAR'ı bir süre dinledikten sonra oyunu devam ettirdi.