Kasımpaşa ile Pendikspor yenişemedi

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun 3. haftasında Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa ile Osman Özköylü'nün ekibi Pendikspor İstanbul derbisinde karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Kazanan çıkmadı
Karşılaşmanın ilk golünü konuk ekip Pendikspor adına 45+6'da penaltıdan Oscar Romero kaydetti.
Ev sahibi Kasımpaşa'nın beraberlik golünü ise 81. dakikada Claudio Winck attı. Pendikspor'da Serkan Asan, 90+1'de ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Kasımpaşa, Trabzonspor'la karşılaşacak
Bu beraberlikle birlikte Kasımpaşa puanını 5'e yükseltirken, Pendikspor 2 puana ulaşmış oldu.
Ligin 4. haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor'u konuk ederken, Pendikspor evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.