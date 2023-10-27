Kasımpaşa, İstanbulspor'u 3 golle devirdi

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Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, İstanbulspor'u ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 32'de Fall, 56'da Aytaç Kara ve 72'de Ngoy atarken İstanbulspor'un tek sayısını ise 76'da Emir Kaan Gültekin kaydetti.
Sıradaki rakip Galatasaray
Kasımpaşa Aldığı bu galibiyetle beraber puanını 18'e çıkartan Kasımpaşa, bir sonraki karşılaşmasında Galatasaray deplasmanına çıkacak.
5 puanda kalan İstanbulspor ise Pendikspor'u konuk edecek.
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