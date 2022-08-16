Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu istifa etti

Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu, 6-0 biten Fenerbahçe maçı sonrası yönetime istifa kararını iletti.

Kasımpaşa'da Fenerbahçe mücadelesi sonrası Sami Uğurlu gelişmesi yaşanıyor.

İddialara göre Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu Fenerbahçe maçı sonrası yönetime istifasını sundu.

Sami Uğurlu geçtiğimiz sezon iyi performans sergilemesine rağmen bu sezona kötü bir başlangıç yapmıştı. Kasımpaşa ilk hafta maçında da deplasmanda Başakşehir'e 4-0 mağlup olmuştu.

Kasımpaşa 2022-2023 sezonunun ilk 2 haftasında kalesinde toplam 10 gol gördü.





Maç sonu özür diledi

Sami Uğurlu, karşılaşmadan hemen sonra yayıncı kuruluşa verdiği röportajda kabul edilmeyen bir skor olduğunu söylemişti.

Sami Uğurlu, ''15. dakikada bizim için maç bitti. Çok basit hatalar oldu. Genç oyuncular oynatmak istediğinizde böyle olabiliyor. Rakip de güçlü olunca cevap vermek zor oluyor. Camiadan özür diliyorum. Skor kabul edilemez. Maçı 15. dakikada kaybettik ve bizim adımıza sonrasında verimli bir maç olmadı. Çok fazla oyuncu gitti. Bu süreç Kasımpaşa adına kolay olmayacak. Umarım hayırlı olur. Kasımpaşa taraftarından tekrar özür dilerim'' diyerek sözlerini noktalamıştı.



