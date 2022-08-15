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    Kasımpaşa'da Hasan Emre kırmızı kart gördü

    Kasımpaşa, Fenerbahçe ile oynanan maçın 16. dakikasında Hasan Emre Yeşilyurt'un kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.
    • 15.08.2022 - 22:16
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    Kasımpaşa'da Hasan Emre kırmızı kart gördü

    Fenerbahçe'nin, Kasımpaşa ile oynadığı maçın 16. dakikasında kırmızı kart çıktı.

    Bu dakikada Fenerbahçe'de Attila Szalai, savunmanın arkasına koşu gösteren Enner Valencia'yı topla buluşturmak istedi.

    Ekvadorlu golcü, topu almak üzereyken Hasan Emre Yeşilyurt'un müdahalesi ile yerde kaldı.

    Direkt kırmızı kart çıktı

    Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, pozisyonu bariz gol şansı olarak değerlendirdi ve Kasımpaşalı futbolcuyu kırmızı kart ile cezalandırdı.

    Kasımpaşa da Hasan Emre kırmızı kart gördü #1


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