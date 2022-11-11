Petrol
96.56
3.09%
Euro
19.1079
1.36%
Dolar
18.5318
0.23%
Altın
1.049
0.61%
Borsa
4456
0.00%
Bitcoin
322.310
-3.93%
BTXN Coin
7.95
-11.56%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C
    Kasımpaşa'da Şenol Can ile yollar ayrıldı

    Kasımpaşa'da Şenol Can ile yollar ayrıldı

    Kasımpaşa, genç teknik adam Şenol Can'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
    • 11.11.2022 - 17:08
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 18:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da, teknik sorumlu Şenol Can ile yollar ayrıldı.

    Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    "Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız"

    "Teknik sorumlumuz Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dilerim."

    Kasımpaşa da Şenol Can ile yollar ayrıldı #1

    Takımın başında 13 maçta yer aldı

    Şenol Can, Kasımpaşa'nın başına 3. haftada gelmişti. İstanbul ekibinin başında 13 maça çıkan Şenol Can, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

    Kasımpaşa da Şenol Can ile yollar ayrıldı #2


    Van Gölü'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
    İç Haber

    Van Gölü'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

    İrem Derici'den evlilik paylaşımı: 'Beşibiryerdeleri hazır edin'
    Medya

    İrem Derici'den evlilik paylaşımı: "Beşibiryerdeleri hazır edin"

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Görüş Bildir