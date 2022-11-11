Kasımpaşa'da Şenol Can ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa'da Şenol Can ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa, genç teknik adam Şenol Can'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da, teknik sorumlu Şenol Can ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız"



"Teknik sorumlumuz Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dilerim."





Takımın başında 13 maçta yer aldı

Şenol Can, Kasımpaşa'nın başına 3. haftada gelmişti. İstanbul ekibinin başında 13 maça çıkan Şenol Can, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.