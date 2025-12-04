Kasımpaşa'da Şota Arveladze dönemi sona erdi

- Kasımpaşa, teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırdığını duyurdu.
- Takımın başına geçmesi için Emre Belözoğlu ile görüşmelere başlandığı belirtildi.
- Şota Arveladze'nin ayrılığı, Süper Lig'deki 12. teknik direktör değişikliği oldu.
Süper Lig'de mücadele eden Kasımpaşa'da, sıcak bir gelişme yaşandı.
14 haftası geride kalan ligde 3 galibiyet 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 13 puan toplayan lacivert-beyazlılarda bir dönem sona erdi.
Küme düşme hattının yalnızca 1 puan üzerinde 14. sırada yer alan İstanbul temsilcisinde, teknik direktör Şota Arveladze'nin görevine son verildi.
Kasımpaşa, Gürcü çalıştırıcıyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.
"YOLLARIMIZI AYIRMIŞ BULUNMAKTAYIZ"
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
Kamuoyuna Duyuru
Teknik Direktörümüz Shota Arveladze ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Sayın Arveladze ve ekibine kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.
TEKNİK DİREKTÖR ADAYI EMRE BELÖZOĞLU
DHA'nın haberine göre; İstanbul ekibinde alınan bu kararın ardından yönetim, takımın başına geçmesi için Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı.
Belözoğlu’nun, yapılan ilk temaslarda göreve sıcak baktığı öğrenildi.
Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü, kısa süre içinde nihai kararın verilmesinin beklendiği belirtildi.
Kasımpaşa yönetimi, yeni teknik direktörün en kısa sürede açıklanmasını hedefliyor.
12. AYRILIK
Son olarak Şota Arveladze'nin ayrıldığı Süper Lig'de sezon başından bu yana 12. veda gerçekleşti.
Süper Lig'de yaşanan teknik direktör ayrılıkları:
İsmet Taşdemir - Gaziantep FK
Ole Gunnar Solskjaer - Beşiktaş
Jose Mourinho - Fenerbahçe
Çağdaş Atan - Başakşehir
Selçuk Şahin - Eyüpspor
Markus Gisdol - Kayserispor
Emre Belözoğlu - Antalyaspor
Hüseyin Eroğlu - Gençlerbirliği
Marcel Licka - Fatih Karagümrük
Recep Uçar - Konyaspor
İlhan Palut - Rizespor
Şota Arveladze - Kasımpaşa