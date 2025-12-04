Kasımpaşa'da Şota Arveladze dönemi sona erdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de mücadele eden Kasımpaşa'da, sıcak bir gelişme yaşandı.

14 haftası geride kalan ligde 3 galibiyet 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 13 puan toplayan lacivert-beyazlılarda bir dönem sona erdi.

Küme düşme hattının yalnızca 1 puan üzerinde 14. sırada yer alan İstanbul temsilcisinde, teknik direktör Şota Arveladze'nin görevine son verildi.

Kasımpaşa, Gürcü çalıştırıcıyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

"YOLLARIMIZI AYIRMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kamuoyuna Duyuru



Teknik Direktörümüz Shota Arveladze ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Sayın Arveladze ve ekibine kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.



Saygılarımızla,



Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.

TEKNİK DİREKTÖR ADAYI EMRE BELÖZOĞLU

DHA'nın haberine göre; İstanbul ekibinde alınan bu kararın ardından yönetim, takımın başına geçmesi için Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı.

Belözoğlu’nun, yapılan ilk temaslarda göreve sıcak baktığı öğrenildi.

Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü, kısa süre içinde nihai kararın verilmesinin beklendiği belirtildi.

Kasımpaşa yönetimi, yeni teknik direktörün en kısa sürede açıklanmasını hedefliyor.

12. AYRILIK

Son olarak Şota Arveladze'nin ayrıldığı Süper Lig'de sezon başından bu yana 12. veda gerçekleşti.

Süper Lig'de yaşanan teknik direktör ayrılıkları:

İsmet Taşdemir - Gaziantep FK

Ole Gunnar Solskjaer - Beşiktaş

Jose Mourinho - Fenerbahçe

Çağdaş Atan - Başakşehir

Selçuk Şahin - Eyüpspor

Markus Gisdol - Kayserispor

Emre Belözoğlu - Antalyaspor

Hüseyin Eroğlu - Gençlerbirliği

Marcel Licka - Fatih Karagümrük

Recep Uçar - Konyaspor

İlhan Palut - Rizespor

Şota Arveladze - Kasımpaşa